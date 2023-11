Non ci Resta Che Il Crimine, lo speciale con il backstage sulla serie

In arrivo dall'1 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie Sky Original diretta da Massimiliano Bruno e Alessio Maria Federici. Un nuovo capitolo per la fortunata saga cinematografica

L’1 dicembre arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now Non Ci Resta Che Il Crimine - La Serie, la nuova serie Sky Original, una produzione Sky Studios e Italian International Film prodotta da Fulvio, Federica e Paola Lucisano, con gli stessi protagonisti della trilogia Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno, quest’ultimo di nuovo dietro la macchina da presa stavolta affiancato da Alessio Maria Federici. A loro si aggiunge, fra gli altri, Maurizio Lastrico con un ruolo del tutto nuovo, quello di Duccio Casati, ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco.

Viaggio negli anni '70 Dopo il viaggio cinematografico indietro nel tempo fino agli anni ‘80, in cui a Roma prosperava la Banda della Magliana, e poi quello nell’Italia fascista degli anni ‘40, la nuova serie Sky Original inizia subito dopo gli eventi dell’ultimo film e trasporterà l’affiatatissima banda di protagonisti negli anni ’70, fra gli ambienti della sinistra giovanile e delle contestazioni studentesche e quelli della destra eversiva del Golpe Borghese.

LO SPECIALE DI SKY Per dare il benvenuto alla Serie, Sky ha prodotto uno speciale di un quarto d’ora nel quale i registi e gli attori principali raccontano il dietro le quinte. “Non c’è la fantascienza, non vedo tutta questa assurdità nel viaggio nel tempo, lo vedo molto reale – esordisce Gian Marco Tognazzi in apertura del video che potete vedere in testa a questo articolo -. Molti rideranno ma ne parleremo tra due o tre anni. Così mi mettono coi pazzi insieme a Red Ronnie, che è un mio amico, oltretutto”. approfondimento Non Ci Resta che il Crimine, cosa c'è da sapere sulla serie tv Sky

NEL PASSATO DEI PROTAGONISTI Massimiliano Bruno spiega come la serie, che torna agli anni’70, si intrecci coi suoi ricordi legati a Italia-Germania 4-3: “Mio padre mi racconta che sobbalzavo nella culla a ogni gol”, dice, spiegando che quella scena è anche una piccola dedica al padre. Sullo sfondo della lotta operaia e della contestazione studentesca, la serie scava nel passato e nelle origini dei personaggi come Moreno (Marco Giallini) e Giuseppe (Gian Marco Tognazzi), e dà una profondità diversa a quello di Claudio (Giampaolo Morelli).