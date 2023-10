Dalla fortunata trilogia cinematografica alla serie TV: torna con una nuova storia in 6 episodi a cavallo fra passato e presente la sgangherata banda della saga sui viaggi nel tempo di Massimiliano Bruno, dall’1 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Prodotta da Sky Studios e da Fulvio, Federica e Paola Lucisano per Italian International Film, NON CI RESTA CHE IL CRIMINE – LA SERIE – di cui viene rilasciato il trailer ufficiale - vedrà tornare i protagonisti della trilogia Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno, di nuovo dietro la macchina da presa stavolta affiancato da Alessio Maria Federici. A loro si aggiunge, fra gli altri, Maurizio Lastrico in un ruolo del tutto nuovo.