Calcio, il Bologna e Italiano si separano: risolto il contratto

Dopo due stagioni, culminate con la vittoria della Coppa Italia, il tecnico ex Fiorentina ha deciso di lasciare i rossoblù. Facendo scattare quello che potrebbe essere il più classico dei valzer delle panchine
Finisce il rapporto professionale tra Vincenzo Italiano ed il Bologna. Il club felsineo, in una nota, ha comunicato "di aver raggiunto l’accordo" con il tecnico "per la risoluzione consensuale del contratto". Italiano, si legge ancoram "ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura". La società rossoblù, che adesso trova trovare un sostituto, ha voluto ringraziare Italiano "per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025". A Italiano e al suo staff, conclude la nota," vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".
Il valzer delle panchine
L'addio di Italiano può far scattare, adesso, il classico valzer delle panchine in serie A. L'ormai ex tecnico del Bologna, segnala Sky Sport, riteneva ormai concluso il proprio ciclo sotto le Due Torri e aveva già deciso di chiudere la sua esperienza al Dall'Ara indipendentemente dalla corte del Napoli, club che ha incassato l'addio di Antonio Conte e che deve scegliere il prossimo tecnico. Ma, tra gli allenatori sotto l'attenzione del presidente De Laurentiis ci sarebbe anche Massimiliano Allegri, fresco di separazione con il Milan. Dopo l'addio ai rossoblù, quindi, Italiano è sul mercato degli allenatori svincolati qualora proprio il club partenopeo decidesse di puntare su di lui. In alternativa, l'ex Fiorentina potrebbe prendere in considerazioni anche altre opportunità di mercato, magari anche all'estero.
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