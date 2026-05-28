Calcio, il Bologna e Italiano si separano: risolto il contratto

Dopo due stagioni, culminate con la vittoria della Coppa Italia, il tecnico ex Fiorentina ha deciso di lasciare i rossoblù. Facendo scattare quello che potrebbe essere il più classico dei valzer delle panchine

Finisce il rapporto professionale tra Vincenzo Italiano ed il Bologna. Il club felsineo, in una nota, ha comunicato "di aver raggiunto l’accordo" con il tecnico "per la risoluzione consensuale del contratto". Italiano, si legge ancoram "ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura". La società rossoblù, che adesso trova trovare un sostituto, ha voluto ringraziare Italiano "per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025". A Italiano e al suo staff, conclude la nota," vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".