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Roland Garros, Cerundolo: "Mi spiace per Sinner, sono stato fortunato"

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Il tennista argentino dopo la vittoria al secondo turno: "Non so cosa sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Il mio torneo? Cercherò di continuare a giocare al meglio"

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"È dura per Sinner. Non riuscivo a vincere tre game in un set. Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik. Non so cosa sia successo, spero possa recuperare rapidamente". Queste le prime parole di Juan Manuel Cerundolo dopo la vittoria con Jannik Sinner al Roland Garros. "Il mio torneo? Cercherò di continuare a giocare al meglio, è un torneo che adoro, la terra battuta è la mia superficie migliore, spero di essere pronto per la mia prossima partita", ha concluso.

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