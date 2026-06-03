Sabalenka: "Caduta in un baratro, ora vorrei smettere col tennis"

"Ho avuto delle ottime opportunità per chiudere la partita nel secondo set. Le ho buttate via tutte dopo". Lo ha detto la numero uno del tennis mondiale Aryna Sabalenka dopo la sorprendente sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros contro Diana Shnaider ai quarti del Roland Garros. La campionessa bielorussa nel terzo set è poi crollata e non ha più vinto un game, incapace di mettere a segno due punti consecutivi. "Non ricordo l'ultima volta che ho perso dieci game di fila. Credo che mentalmente sia caduta in un buco nero e non sia più riuscita a riprendermi", ha spiegato la numero uno del mondo che ha aggiunto: "Non provo emozioni. In questo momento, vorrei solo smettere di giocare a tennis. Tra qualche giorno, spero di essermi ripresa mentalmente".

"Distruggere tutto"

La numero 1 del mondo é riuscita anche a ritrovare il sorriso nel finale: "Come penso di riprendermi? Ciò che non ci uccide ci rende più forti, giusto? Prima o poi troverò una soluzione e tornerò più forte. A proposito, ho appena trovato un modo per superare questa sconfitta. Avete presenti quelle stanze in cui entri e puoi distruggere tutto? Probabilmente passerò tutta la giornata di domani in una stanza del genere, a distruggere tutto. Forse mi aiuterà, forse no".