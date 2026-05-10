Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Saif Abukeshek e Thiago Ávila

Mondo
©Getty

In un post su X, il ministero ha dichiarato: "Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza"

ascolta articolo

Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il ministero ha dichiarato: "Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza".

L'arresto

I due attivisti della Global Sumud Flotilla erano stati arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni dell'iniziativa pro-Palestina in acque internazionali nei giorni scorsi. Il ministero degli Esteri israeliano aveva respinto le affermazioni degli attivisti, secondo cui sarebbero stati torturati e picchiati. "Contrariamente alle false e infondate affermazioni preparate in anticipo, Saif Abu Keshek e Thiago Avila non sono mai stati torturati. A seguito di un violento scontro fisico contro i membri dell'equipaggio israeliano, quest'ultimo è stato costretto a intervenire per fermare tali azioni", era emerso in una dichiarazione.

L'impegno della Spagna per il rilascio di Abukeshek

Nel corso della giornata di ieri, Il governo di Madrid aveva fatto sapere di essere al lavoro per per facilitare il rientro "il prima possibile" di Abukeshek, che è di origini palistinesisi e possiede la cittadinanza spagnola. "È un momento di grande felicità", aveva affermato Albares in dichiarazioni diffuse dal ministero degli Esteri, garantendo che il governo non avrebbe lesinato sforzi per garantire il ritorno dell'attivista, residente a Barcellona. Abukeshek aveva cominciato uno sciopero della fame lo scorso 30 aprile, dopo che un tribunale israeliano aveva prorogato prima per due giorni e poi per altri sei la detenzione e le sue condizioni avevano destato preoccupazione.

Vedi anche

Sumud Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Mondo: Ultime notizie

Trump: "Accordo o raid". Rubio e Witkoff incontrano premier Qatar

Mondo

Per la prima volta l'Iran ha fornito dettagli sulle condizioni di Mojtaba Khamenei: "Ferite a...

Ucraina, Putin: "Conflitto verso fine. Mai rifiutati negoziati con Ue"

Mondo

Secondo il leader russo, Mosca sarebbe disponibile a "tregua e scambio detenuti, Kiev no"....

Hantavirus, ministero: attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm

Mondo

La nave da crociera teatro del focolaio sta facendo rotta verso le Canarie dove dovrebbe...

Toronto, Schlein al vertice dei progressisti incontra Obama e Carney

Mondo

La segretaria del Pd in Canada ha partecipato al al Global progress action summit, evento dove si...

Elon Musk insulta i magistrati francesi che indagano sul suo social X

Mondo

Tra i capi d'accusa vi è, oltre alla diffusione di immagini pedopornografiche, il sospetto...

Mondo: I più letti