Flotilla, Ong: Israele rilascerà in giornata i due attivisti detenuti

Secondo l'Ong israeliana per i diritti umani Adalah, Thiago Avila e Saif Abukeshek "saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione israeliane più tardi in giornata e rimarranno in custodia in attesa della loro deportazione"

Israele prevede di rilasciare "in giornata" Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana: lo ha reso noto l'Ong israeliana per i diritti umani Adalah. "Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione israeliane più tardi in giornata e rimarranno in custodia in attesa della loro deportazione", afferma un comunicato. Secondo l'agenzia spagnola Efe, il rilascio "nelle prossime ore" di Abukeshek, che è di origini palestinesi e ha cittadinanza spagnola, è stato confermato anche dal ministro degli Esteri iberico, José Manuel Albares (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN MEDIORIENTE SUL LIVEBLOG).

Sciopero della fame contro le condizioni della detenzione

Il governo di Madrid lavora per facilitare il suo rientro in Spagna "il prima possibile". "È un momento di grande felicità", ha affermato Albares in dichiarazioni diffuse dal ministero degli Esteri, garantendo che il governo "non lesinerà sforzi" per garantire il ritorno dell'attivista, residente a Barcellona. Abukeshek, arrestato assieme all'attivista brasiliano Thiago Avila, aveva cominciato uno sciopero della fame lo scorso 30 aprile, dopo che un tribunale israeliano aveva prorogato prima per due giorni e poi per altri sei la detenzione e le sue condizioni avevano destato preoccupazione.