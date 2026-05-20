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Cronaca

Maldive, dentro l’operazione di recupero dei sub italiani

Massimo Gucciardi

Massimo Gucciardi

©Getty

Sono terminate le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante l’immersione nell’atollo di Vaavu. Abbiamo intervistato Cristian Pellegrini, Head of Marketing & Communications di DAN Europe, fondazione internazionale definita la “rete di sicurezza dei subacquei”: “La lentezza, in questi casi, è sicurezza. Servono competenze estreme”

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