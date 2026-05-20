Cronaca
Maldive, dentro l’operazione di recupero dei sub italiani
Sono terminate le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante l’immersione nell’atollo di Vaavu. Abbiamo intervistato Cristian Pellegrini, Head of Marketing & Communications di DAN Europe, fondazione internazionale definita la “rete di sicurezza dei subacquei”: “La lentezza, in questi casi, è sicurezza. Servono competenze estreme”
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