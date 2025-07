Torna il Sicilia Express, il treno da Torino a Palermo e Siracusa

Si parte il 30 luglio e si ritorna il 23 agosto. I biglietti si possono acquistare sui canali ufficiali di Trenitalia. Il prezzo per i posti a sedere parte da 29,90 euro. A bordo sono previste attività di intrattenimento, musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici. L'iniziativa vuole favorire il rientro dei siciliani residenti al nord anche in occasione delle vacanze estive

Partirà da Torino il 30 luglio il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione siciliana in collaborazione con Trenitalia per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord anche in occasione delle vacanze estive. Il viaggio di ritorno è previsto per il 23 agosto. Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà scegliere tra servizio cuccette o posti a sedere per la tratta che da Torino giunge a Palermo o Siracusa.

L'iniziativa si ripete dopo le esperienze di Natale e a Pasqua: il treno è realizzato grazie alla collaborazione tra Fs Treni Turistici Italiani e l'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana.

Le fermate e i biglietti

Il Sicilia Express partirà il 30 luglio da Torino Porta Nuova alle 12.30 ed effettuerà fermate di sola salita a: Milano Porta Garibaldi, Parma, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Ostiense e Salerno. Una volta superato lo stretto il treno fermerà a Messina Centrale, le due sezioni proseguiranno una per Siracusa, con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini, Augusta e Siracusa, mentre la sezione diretta a Palermo fermerà a Milazzo Capo d'Orlando, S. Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria. Il ritorno è previsto il 23 agosto.

I biglietti saranno già disponibili sui canali ufficiali di Trenitalia (app, sito web, biglietterie e agenzie convenzionate) e sul sito di FS Treni turistici italiani. Il prezzo per i posti a sedere parte da 29,90 euro.

A bordo, lungo il tragitto, sono previste attività di intrattenimento, musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici e momenti di folclore che celebrano l'identità e le tradizioni della regione.