Ragazza morta vicino Aosta, testimone: "Ho visto 2 ragazzi sofferenti"

Proseguono le indagini sul ritrovamento del corpo di una giovane in una ex chiesetta diroccata in Valle d’Aosta. Secondo i primi riscontri sul cadavere si sarebbe trattato di un delitto d’impeto: la ragazza aveva un taglio sul collo. Un testimone, intervistato da La Stampa, racconta di aver visto una coppia ma "nessun furgone, erano a piedi"

È stato probabilmente un profondo taglio sul collo a provocare la morte della ragazza trovata priva di vita in una ex chiesetta diroccata all'inizio della Valdigne, sopra La Salle, in Valle d'Aosta. La vittima aveva anche una ferita da taglio superficiale all'addome. Solo l'autopsia, affidata all'anatomopatologo torinese Roberto Testi, potrà determinare le effettive cause del decesso: i risultati sono attesi nel giro di pochi giorni. Da definire anche l'orario stimato della morte e da quanti giorni il corpo si trovava lassù.

Intanto il quotidiano La Stampa ha pubblicato il racconto di un testimone che ricorda "martedì mattina, il 2 di aprile, quei due ragazzi erano qui davanti. Camminavano, erano a piedi. Lei molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra. Erano vestiti come due dark, tutti di scuro. Come quei ragazzi che venerano la morte. Ho pensato: due vampiri. E ho pensato anche un'altra cosa, per cui adesso provo molta vergogna: lei era così pallida che sembrava un cadavere. Non riesco più a dormire sapendo quello che è successo". Il testimone prosegue dicendo: "Mi sembravano due di quei ragazzi che si tagliano e si procurano delle ferite. Emo. Dark. Non so come definirli. Ragazzi sofferenti. Mi hanno raccontato di essere arrivati dal confine svizzero. Cercavano un supermercato grande per fare la spesa. E poi volevano andare a campeggiare sulle montagne. Per questo so che non esiste il furgone di cui ho sentito parlare al telegiornale. Perché mi hanno chiesto indicazioni per la fermata del pullman, io li ho accompagnati e li ho visti salire a bordo. Ha sempre parlato lui. Si esprimeva in un buon italiano, anche se non sembrava italiano. Era molto più giovane di lei, non dico minorenne ma quasi. Non sembrava un tipo violento, tutt'altro. Non sembrava nemmeno uno con problemi di droghe. Con me è stato gentile. Io non credo che l'abbia uccisa" conclude.

Le indagini

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio. La vittima era sdraiata per terra nella cappella del villaggio abbandonato di Equilivaz, sopra La Salle, tra Aosta e Courmayeur. Mora di capelli, indossava una felpa beige e dei leggings, aveva un piercing all'ombelico. "Sembrava molto giovane, vent'anni ma forse anche meno, probabilmente era straniera" è la descrizione di chi ha visto il cadavere. Accanto al corpo una confezione di marshmallow, qualche cartaccia e dei rifiuti. Con sé non aveva documenti né un telefono cellulare. Al momento non è ancora stata identificata, gli inquirenti stanno vagliando le denunce di scomparsa in Italia e all'estero. Dai primi riscontri sulle ferite l'ipotesi che emerge come la più probabile è quella di un delitto d'impeto, un'aggressione scoppiata magari per futili motivi e poi degenerata. Anche la posizione in cui è stata trovata la vittima, raggomitolata in posizione fetale, conferma questa tesi.

Il giallo del furgone

Gli inquirenti sono alla ricerca di un uomo, che - secondo alcune testimonianze - era stato notato nella zona assieme ad una ragazza che corrisponde dalla descrizione della vittima. Potrebbe essersi allontanato dalla Valle d'Aosta a bordo di furgone rosso/bordeaux, parcheggiato per un paio di giorni vicino al sentiero che porta al villaggio abbandonato: le vie di fuga sono molteplici, i trafori verso la Francia e la Svizzera sono a pochi chilometri. Alla ricerca di indizi (e di un numero di targa) i carabinieri stanno acquisendo tutte le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza piazzate sulla strada statale 26 A scoprire il cadavere, venerdì scorso verso le 14.30, è stata una persona del posto che stava facendo una passeggiata. Immediatamente è stato allertato il 118: la prima a giungere sul posto è stata una dottoressa dell'Usl della Valle d'Aosta, assieme ai carabinieri di Morgex. Dopo una prima visita sommaria, il cadavere è stato trasferito alla camera mortuaria di Aosta dove il medico legale ha analizzato le ferite. I tecnici dell'Arma hanno isolato la zona. Dalla chiesetta è stata portata in laboratorio una grossa pietra ricoperta di sangue. Altre tracce ematiche sono state rilevate a poca distanza. Sul terreno erano evidenti segni di trascinamento, che indicano che il corpo è stato trasportato di peso all'interno dell'ex cappella: l'eventuale aggressione dovrebbe pertanto essere avvenuta all'esterno, in mezzo alla boscaglia.