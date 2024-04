Secondo Il Messaggero potrebbe trattarsi di una 29enne francese. Gli abitanti della zona dove è stato recuperato il corpo, in una zona impervia nella frazione di Equilivaz di La Salle, riferiscono che nell'area era stata avvistata una coppia di giovani, forse in viaggio per l'Europa da tempo. Si segue la pista di un furgone-camper notato dagli stessi residenti

È giallo sulla morte della giovane donna trovata nel pomeriggio del 5 aprile in fondo alla cappella di una chiesetta sconsacrata sperduta nella frazione di Equilivaz di La Salle, piccolo comune della Valdigne, tra Aosta e Courmayeur. Il cadavere è stato scoperto da un gruppo di escursionisti . Secondo Il Messaggero si tratterebbe di una cittadina francese di 29 anni, che negli scorsi giorni era stata vista nella zona con un uomo. Si segue la pista di un furgone-camper bordeaux avvistato nella stessa zona. La ragazza non aveva il telefono o documenti addosso, al suo fianco c’erano degli alimenti. Era in posizione fetale e presentava ferite gravi sull'addome compatibili con quelle da armi da taglio. Poco altro si sa al momento: si attendono i risultati dell’autopsia. In campo l'ipotesi del femminicidio, mentre è escluso il malore e il suicidio appare poco probabile. Effettuati anche gli esami tossicologi.

La zona dove è stata trovata la ragazza

L'area montana dove è stato trovato il corpo non è tra le più battute dai turisti. Per raggiungere la chiesetta bisogna arrivare in auto fino a un parcheggio lungo la statale 26 della Val d’Aosta, poi attraversare un ruscello e camminare all’incirca 10 minuti tra i boschi. Il villaggio, una volta abitato, è ridotto a rovine. Così è anche la chiesa in questione.

Le indagini

"Sembrava che dormisse", hanno raccontato agli inquirenti i passanti che hanno notato nella penombra quello che è poi risultato essere il cadavere della giovane. Le forze dell’ordine hanno cercato indizi ovunque: sono stati battuti i sentieri che salgono lungo il costone della montagna e sono state effettuate varie rilevazioni scientifiche che ora dovranno essere trattate in laboratorio. Non aiuta a far chiarezza il fatto che nella zona recentemente non risultano esserci denunce di scomparsa di giovani donne.

Il furgone

Un paio di giorni fa - ha raccontato la gente del posto - è stato notato un furgone-camper di color bordeaux parcheggiato all'imbocco del sentiero per il villaggio. Questa è la pista che ha portato i carabinieri a chiedere nei dintorni, in particolare nei bar e nei supermercati, se qualcuno avesse notato una coppia di ragazzi giovani. Da quanto emerge i due sarebbero stati da tempo in viaggio per l'Europa. A tal proposito sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza sulla statale 26, tra Aosta e Courmayeur.