Furto a casa di Fiorello a Roma, rubati oggetti per 300mila euro. Ipotesi ricettazione

Cronaca
©Ansa

Un gruppo di ladri ha portato via collane, pietre preziose, monili in oro e orologi dall'abitazione del comico nel quartiere di Villa Clara. Non sono state trovate impronte digitali: si ipotizza quindi che a sferrare il colpo sia stata una banda di esperti. La famiglia dello showman al momento dei fatti era altrove

Collane, pietre preziose, orologi e monili in oro. È il bottino che un gruppo di ladri ha portato via da casa di Rosario Fiorello, in via della Cammilluccia a Roma, nel rinominato quartiere di Villa Clara. Anche se bisogna anche fare una stima precisa, scrive Il Messaggero, il valore di quanto rubato si aggirerebbe intorno ai 300mila euro. Ad accorgersi del furto è stata la donna di servizio, che aveva in consegna le chiavi dell'abitazione e che al suo arrivo ha trovato le stanze a soqquadro. La famiglia Fiorello non si trovava in città. È la quarta volta che la loro casa viene presa di mira dai ladri.

Furto in casa Fiorello: guanti in lattice per non lasciare impronte e ipotesi ricettazione

Stando a quanto ricostruito, i ladri si sarebbero introdotti in casa di Fiorello passando per una porta finestra. Entrati nell’abitazione, hanno poi passato al setaccio tutte le camere. Sembra che abbiano utilizzato guanti in lattice per non lasciare impronte: gli esperti della Scientifica hanno usato vari reagenti per cercare di trovare eventuali tracce, ma nessun elemento utile è stato riscontrato finora. Si pensa quindi a un gruppo di esperti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche un possibile passaggio della refurtiva a ricettatori, per essere poi venduta sul mercato nero.

Fiorello al matrimonio della figlia Olivia a Venezia

