Olivia Testa si è sposata. Figlia di Susanna Biondo, la 31enne - in attesa del suo primo figlio - è stata accompagnata all'altare dal suo papà biologico Edoardo Testa e da Fiorello, compagno della madre da diversi anni. Lo sposo è il nobile milanese Ansperto Radice Fossati Confalonieri.

Il matrimonio di Olivia Testa e Ansperto Radice Fossati Confalonieri

Il matrimonio tra Olivia Testa e Ansperto Radice Fossati Confalonieri è andato in scena sabato 12 ottobre, a Venezia. Olivia, incinta, indossava un abito taglio impero color avorio, con mantello in velluto di seta, valorizzato da uno chignon firmato Roberto D’Antonio. Nel luogo della cerimonia civile è arrivata a bordo di un motoscafo, navigando lungo il Canal Grande insieme ai suoi due papà. Che, sempre insieme, l'hanno accompagnata all'altare. Ad accoglierla c'era il suo futuro sposo, Ansperto Radice Fossati Confalonieri. E c'era un gruppo di mariachi con tanto di sombrero, impegnati in un'originale versione di All You Need is Love.

Riservati e innamoratissimi, Olivia e Ansperto si frequentano da diversi anni. Lui appartiene alla nobilità milanese, ed è esperto di marketing nel settore dell'arte e del design, lei sta lavorando all'organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026.