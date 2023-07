1/10 ©Getty

Quasi 7 italiani su 10 (il 69%), temono di subire un furto in casa. È questo il dato emerso da un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG Different, che evidenzia come questa paura tuttavia non porti a stipulare una copertura assicurativa. Infatti, 4 italiani su 5 quando partono per le ferie estive adottano soluzioni più o meno creative per cercare di ridurre i rischi di furto in abitazione





