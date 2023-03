Roma, gioca alla Playstation con le cuffie: i ladri svaligiano la casa

I malviventi hanno agito alle spalle del 25enne, impegnato in una partita online con le cuffie ad alto volume: hanno forzato una porta finestra per poi portare via soldi e oggetti. Dopo qualche ora il ragazzo si è accorto del furto e ha chiamato il 112, ma non ha saputo dare elementi utili a rintracciare i malviventi: "Scusatemi, non mi sono accorto di nulla", avrebbe detto agli agenti