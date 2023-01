Chiama 10 volte carabinieri per ladri: erano allucinazioni per droga

Una denuncia per procurato allarme e una segnalazione alle autorità amministrative competenti per essere stato trovato in possesso di una dose di hashish. Storia singolare quella che arriva da Giussano, in provincia di Monza Brianza, dove un 34enne ha chiamato per una decina di volte i carabinieri segnalando la presenza di alcuni rapinatori in casa. Al controllo delle forze dell’ordine, però, si è scoperto che questi rapinatori non esistevano ma erano il frutto dell’immaginazione dell’uomo, forse sotto effetto di stupefacenti.