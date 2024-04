Donna trovata morta in strada a Ostia, forse scaraventata da finestra

Una donna è stata trovata morta questa mattina all'alba in strada a Ostia. E' accaduto intorno alle 5 in via Fasan. Si tratta di una cittadina italo brasiliana di 46 anni con precedenti per droga. L'ipotesi è che possa essere stata scaraventata giù dalla finestra di un palazzo. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato il compagno della donna, la cui posizione è ora al vaglio. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra mobile e del commissariato Lido. A quanto ricostruito dagli investigatori, i due si trovavano insieme nell'appartamento quando la donna è precipitata giù. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza quello che è accaduto nell'appartamento. All'arrivo dei soccorsi in via Fasan per la 46enne non c'era più nulla da fare.