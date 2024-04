Meteo, tornano i temporali: ecco dove pioverà il Primo maggio

Temperature in calo e maltempo per la Festa dei lavoratori: le prime precipitazioni arriveranno sul Nordovest, in particolare su Piemonte e Sardegna, per poi estendersi su tutte le regioni nord-occidentali, su ampie zone dell’Emilia Romagna e fino al Veneto. Al Sud aumenta ovunque la nuvolosità ma le piogge interesseranno solo la Campania e la Puglia settentrionale e localmente l'ovest Sicilia