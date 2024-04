Gratta e vinci, 407mila euro senza vincere e "diventa" un flash mob

Un giocatore seriale ha conservato i gratta e vinci “perdenti” comprati per anni e si è reso conto che se non avesse giocato avrebbe “vinto”oltre 400mila euro ovvero la cifra che ha speso, senza vincere niente. Negli scorsi giorni l’uomo ha consegnato la sua collezione di tagliandi al regista bresciano Pietro Arrigoni per sensibilizzare altri che come lui buttano via i soldi in questo ''gioco'' d'azzardo legalizzato.

Un vizio iniziato negli anni '90

Il 70enne bresciano ha scelto di consegnare il risultato dei suoi fallimenti racchiuso in nove scatoloni repleti di biglietti dei gratta e vinci accumulati negli anni. “Ecco qui 362 mila euro di gratta e vinci perdenti. E qui ci sono i tagliandi comprati prima del 2002, novanta milioni di lire, ovvero altri 45 mila euro”. Il totale ammonta a 407mila euro persi al gioco. L'uomo, consegnandoli ad Arrigoni, ha spiegato: “Li prenda lei, sparga questi nelle piazze. Che gli altri giocatori sappiano come si riduce chi insegue il sogno di una vincita che non arriva mai. Si fermino in tempo, si facciano aiutare”.