Brescia, flash mob: gratta e vinci per 368mila euro in strada

Flash mob contro il gioco d’azzardo a Brescia. Questa mattina, tra le bancarelle del mercato del sabato, è stata disposta per terra una montagna di gratta e vinci dal costo complessivo di 368mila euro, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione organizzata dalla cooperativa Gli Acrobati. Sull’asfalto, oltre alle schedine, tutte perdenti, che appartenevano a un ex ludopatico, sono state scritte col gesso frasi per ammonire i passanti sui rischi del gioco.