Parma, aggredisce i medici con le forbici: denunciato uomo di 53 anni

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Accusato di interruzione di pubblico servizio, minacce e tentate lesioni aggravate, l'episodio è avvenuto al Pronto Soccorso dell’ospedale. L’uomo, in attesa di un consulto psichiatrico, era in evidente stato di agitazione 

Giovedì sera un uomo di 53 anni ha aggredito con delle forbici il personale sanitario del Pronto Soccorso di Parma. Il paziente è stato denunciato dalla Polizia ed è accusato di minacce aggravate, tentate lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio. 

La ricostruzione del caso

A segnalare l'accaduto, che ha visto l'intervento delle forze dell’ordine, è stato lo stesso personale dell’ospedale. L'uomo, dopo aver chiesto un consulto psichiatrico in Pronto Soccorso, dove si era recato per un malore, è andato in escandescenza, pretendendo di essere visitato dal medico senza la presenza dello specializzando. Al rifiuto dei sanitari di accogliere la richiesta, ha impugnato un paio di forbici da un carrello con strumenti chirurgici e ha cercato di aggredire i sanitari. L'uomo è stato bloccato dal personale presente e poi dagli agenti della Polizia che lo hanno portato in Questura. Il 53enne è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. 

