È un uomo di 30 anni senza fissa dimora il presunto assassino della donna trovata decapitata a Scandicci il 18 febbraio. La sera successiva al ritrovamento del cadavere il 30enne è stato individuato mentre era ricoverato in ospedale e per lui è stato emesso provvedimento di fermo. Si tratta di un clochard originario del Marocco irregolare in Italia: era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga ed era sottoposto a obbligo di firma in attesa del processo. L’uomo abitava abusivamente nel cascinale abbandonato dove è stato trovato il cadavere decapitato della donna, anche lei una senza fissa dimora di 44 anni originaria della Germania.

Le indagini Sul posto del ritrovamento del cadavere, nell'area dell'ex Cnr a Scandicci, in provincia di Firenze, i carabinieri hanno trovato anche un machete e un coltello insanguinati che sono stati posti sotto sequestro. Il presunto assassino, la stessa sera del rinvenimento del corpo decapitato, era stato sottoposto a Tso perché dava in escandescenze nell'area del casolare abbandonato in cui viveva abusivamente. Individuato e raggiunto dai carabinieri in ospedale, adesso è piantonato e tenuto sotto stretta sorveglianza. Il 30enne, come ha spiegato il colonnello Luigi De Simone, è gravemente indiziato di omicidio in quanto su di lui "convergono elementi indiziari" fra cui reperti "che sono stati trovati come la possibile arma del delitto, alcuni indumenti su cui sono in corso accertamenti per le tracce ematiche ma anche altri approfondimenti". Inoltre "ci sono stati riscontri con l'escussione di testimoni, con l'analisi delle immagini della videosorveglianza, coi reperti sul luogo del delitto".