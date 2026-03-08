Nei giorni scorsi il Tribunale dei minori dell'Aquila ha deciso che i tre bambini devono lasciare la casa-famiglia che li ospita da 100 giorni e trasferirsi altrove, lontano dai media ma anche lontano dalla loro mamma. I legali della famiglia, intanto, lavorano al ricorso ascolta articolo

I bimbi del bosco dovranno lasciare la casa-famiglia che li ospita da 100 giorni e trasferirsi altrove, lontano dai media e dalla presenza della mamma Catherine Trevallion. A stabilirlo, nei giorni scorsi, è stato il Tribunale dei minori dell'Aquila. La donna ha già lasciato la struttura dove si trovava dal 20 novembre scorso con i suoi tre bambini. I legali della famiglia, intanto, preparano il ricorso. "Separare i genitori dai figli è davvero una misura estrema", ha detto la ministra alla Famiglia, alla Natalità, alle Pari Opportunità Eugenia Roccella, a Sky Tg24, il 7 marzo, riferendosi alla vicenda. "Quello che ha chiesto la Garante per l'infanzia - ha aggiunto - è davvero il minimo sindacale: prima di separare i bambini dai genitori bisognava fare una valutazione, e non dopo".

Le prossime tappe Il futuro della famiglia è scritto nell'ultima pagina dell'ordinanza con cui il Tribunale dei minori dell'Aquila ha disposto il trasferimento dei bambini, anche se una soluzione imminente non sembra essere facile. I bimbi sono infatti ancora nella struttura, e gli avvocati della famiglia stanno già preparando il ricorso con la richiesta di sospensiva di un provvedimento che Danila Solinas, una delle due legali, non ha esitato a definire "irricevibile" e "macroscopicamente errato". Si sta lavorando per trovare una nuova struttura protetta che possa ospitare i piccoli. Operazione che però sembra stia trovando diversi ostacoli. Alcune case-famiglia, infatti, vorrebbero evitare di finire sotto i riflettori, mentre altre sarebbero incompatibili con la necessità dei genitori di incontrare i propri figli, perché troppo distanti dall'abitazione nella quale stanno vivendo ora Catherine e il marito Nathan. Approfondimento Famiglia nel bosco, legali della coppia annunciano ricorso