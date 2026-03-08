Offerte Sky
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 a Forino

Cronaca

Il sisma è stato avvertito da molti cittadini, che lo comunicano sui social, sia dell’Irpinia che della Valle dell’Irno (Salerno). Non vengono per ora segnalati danni

 

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 7.28 di questa mattina a un chilometro a sud-ovest di Forino, in provincia di Avellino, località non distante dalla provincia di Salerno.L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato il movimento sismico a una profondità di 6 chilometri. Non vengono segnalati danni. La scossa è stata avvertita da molti cittadini, che lo comunicano sui social, sia dell’Irpinia che della Valle dell’Irno (Salerno). 

 

Ipa/Protezione Civile

Cronaca

