Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio

I sindacati coinvolti

Da una parte, le organizzazioni USI SURF, CUB SUR, ADL Cobas, SLAI COBAS per il sindacato di classe, Confederazione USB e CLAP hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore rivolto a personale di ogni comparto, dalle amministrazioni pubbliche al settore privato e cooperativo. Parallelamente, l’USI, cioè l’Unione Sindacale Italiana, ha indetto una distinta agitazione nazionale, sempre per l’intera giornata, che riguarda lavoratori a tempo determinato e indeterminato con contratti precari o atipici. La CGIL in una nota ha annunciato un’intera giornata di astensione dal lavoro nei settori di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e istruzione non statale. La mobilitazione, della durata di 24 ore salvo i servizi inderogabili, punta a richiamare l’attenzione sul tema della parità di genere.

Al centro delle rivendicazioni figura il divario retributivo tra uomini e donne. Secondo il sindacato, l’Italia continua a registrare livelli elevati di gender pay gap e una forte incidenza di occupazione povera e precaria. Viene inoltre denunciata la persistente disparità nella distribuzione del lavoro di cura, che graverebbe ancora in larga misura sulle donne, così come la scarsa valorizzazione economica delle professioni a prevalenza femminile. Tra i motivi di contestazione rientra anche il recente Disegno di legge in materia di violenza sessuale, in particolare per il passaggio dal principio del consenso esplicito a quello del dissenso. Per le sigle promotrici, lo sciopero rappresenta uno strumento di lotta che non si esaurisce nelle ricorrenze dell’8 e 9 marzo, ma si traduce in un impegno costante nei luoghi di lavoro e nella società.

La scuola

Sul fronte dell’istruzione, con l’avviso n. 42 del 2 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni operative relative allo sciopero che coinvolge il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. L’USI, insieme alle sigle aderenti, ha proclamato l’astensione generale per tutte le categorie pubbliche e private, mentre la FLC CGIL ha indetto uno sciopero nazionale specifico per il personale dell’Istruzione e Ricerca. Le conseguenze per studenti e famiglie potrebbero tradursi in lezioni sospese, classi prive di docenti e uffici scolastici non operativi. L’entità dei disagi varierà in base al tasso di adesione del personale: ciascun istituto scolastico e ogni ateneo comunicheranno eventuali modifiche o interruzioni del servizio.