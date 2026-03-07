Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terrorismo, arrestato 24enne per propaganda jihadista e intenzione di unirsi al Daesh

Cronaca
©Ansa

 A deciderlo il gip a Brescia. il giovane era già finito in manette nell'ottobre 2024 per apologia aggravata dalla finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, avrebbe diffuso propaganda jihadista, manifestato propositi di arruolamento nelle milizie dello Stato islamico e svolto attività di auto‑addestramento online

ascolta articolo

La Polizia ha arrestato e portato in carcere un giovane di 24 anni di origine egiziana accusato di partecipazione ad associazione terroristica internazionale. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Brescia. Il ragazzo era già finito in manette nell'ottobre 2024 al termine di un'indagine della Digos per apologia di delitti con aggravante della finalità di terrorismo.

Le accuse

Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe diffuso contenuti di esaltazione relativi all'Isis, alla Jihad islamica palestinese e alla pratica del martirio. Avrebbe inoltre partecipato a un gruppo attivo su piattaforme di messaggistica istantanea, denominato "I pericolosi d'Egitto", ritenuto collegato a una struttura terroristica di matrice jihadista.

Propositi di arruolamento e attività di auto-addestramento 

Dalle indagini sarebbe emersa anche l'intenzione del 24enne di raggiungere il Mozambico per unirsi ai combattenti affiliati al Daesh. Gli inquirenti ritengono inoltre che avesse svolto attività di auto-addestramento, consultando siti online relativi alla fabbricazione di ordigni e condividendo video sull'uso di armi da guerra, tra cui kalashnikov, e tecniche di combattimento.

Potrebbe interessarti

Apologia di terrorismo, ragazzo 15enne arrestato a Treviso

Cronaca: Ultime notizie

"La guerra è patriarcato": l'opera di Laika per l'8 marzo

Cronaca

Una nuova opera della street artist dal titolo "War Is Patriarchy" (La Guerra è Patriarcato) è...

Napoli, abusi su un bimbo in un centro commerciale: arrestato 47enne

Cronaca

La madre del piccolo, secondo quanto ricostruito, si è accorta delle molestie e ha iniziato ad...

Agguato nel Napoletano, ucciso 80enne già noto alle forze dell'ordine

Cronaca

La vittima sarebbe Castrese Palumbo, ritenuto affiliato al clan Nuvoletta. L'uomo è stato...

Famiglia nel bosco, cosa succede dopo l’allontanamento della madre

Cronaca

“Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è”, ha attaccato la legale Danila...

Famiglia nel bosco

Mondragone, aggredisce e accoltella la compagna incinta: arrestato

Cronaca

Nella notte i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno messo agli arresti un uomo di 40...

Cronaca: i più letti