A deciderlo il gip a Brescia. il giovane era già finito in manette nell'ottobre 2024 per apologia aggravata dalla finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, avrebbe diffuso propaganda jihadista, manifestato propositi di arruolamento nelle milizie dello Stato islamico e svolto attività di auto‑addestramento online

La Polizia ha arrestato e portato in carcere un giovane di 24 anni di origine egiziana accusato di partecipazione ad associazione terroristica internazionale. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Brescia. Il ragazzo era già finito in manette nell'ottobre 2024 al termine di un'indagine della Digos per apologia di delitti con aggravante della finalità di terrorismo.

Le accuse Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe diffuso contenuti di esaltazione relativi all'Isis, alla Jihad islamica palestinese e alla pratica del martirio. Avrebbe inoltre partecipato a un gruppo attivo su piattaforme di messaggistica istantanea, denominato "I pericolosi d'Egitto", ritenuto collegato a una struttura terroristica di matrice jihadista.