Apologia di terrorismo, ragazzo 15enne arrestato a Treviso

Un ragazzo di 15 anni della provincia di Treviso è stato arrestato per istigazione a delinquere e apologia di terrorismo, aggravate dall’uso del web. Secondo l’indagine di Digos e Polizia, incitava online a violenze xenofobe e antisemite, esaltava attentati terroristici e aveva iniziato a costruire un’arma da fuoco