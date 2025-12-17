Offerte Sky
Voto di scambio, arresti e indagini tra Lazio e Campania

Cronaca

I carabinieri stanno eseguendo misure cautelari tra Lazio e Campania per scambio elettorale politico-mafioso e altri reati. Tra gli indagati anche un affiliato al clan camorristico Licciardi; disposto il sequestro di beni e quote societarie per oltre 10 milioni di euro

