Incendio teatro Sannazaro a Napoli, le immagini dall'alto. VIDEO

Le immagini del rogo che nella notte ha colpito il cuore di Chiaia, lambendo lo storico Teatro Sannazaro, nel video diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli
