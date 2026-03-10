Sgominata rete che rubava farmaci antitumorali

I carabinieri di Napoli Vomero hanno sgominato una rete criminale specializzata nel furto di farmaci antitumorali salvavita, con danni al Servizio sanitario nazionale per 3,5 milioni di euro. Dieci persone coinvolte hanno ricevuto misure cautelari tra carcere, domiciliari e obbligo di firma alla polizia giudiziaria, mentre i farmaci rubati venivano ricettati e distribuiti su tutto il territorio nazionale.