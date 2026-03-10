I carabinieri di Napoli Vomero hanno sgominato una rete criminale specializzata nel furto di farmaci antitumorali salvavita, con danni al Servizio sanitario nazionale per 3,5 milioni di euro. Dieci persone coinvolte hanno ricevuto misure cautelari tra carcere, domiciliari e obbligo di firma alla polizia giudiziaria, mentre i farmaci rubati venivano ricettati e distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Prossimi video
Mattarella: "Impediamo regressione verso autoritarismo"
Cronaca
Napoli, ciechi e ipovedenti toccano il Cristo Velato al museo
Cronaca
A Pescia in Toscana esplode un'abitazione, una vittima
Cronaca
Ritratto mons bernini lo stato riacquista Caravaggio perduto
Cronaca
Sgominata rete che rubava farmaci antitumorali
Cronaca
Sicilia, carburanti in aumento per la guerra in Iran
Cronaca
Iran, attacco aereo a Karaj tra macerie e distruzione
Cronaca