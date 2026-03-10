Offerte Sky
Sicilia, carburanti in aumento per la guerra in Iran

Cronaca

A Palermo automobilisti in coda ai distributori mentre i prezzi dei carburanti salgono dopo l’impennata del petrolio legata alla guerra tra Iran e Israele / Stati Uniti. Alcuni conducenti parlano di rincari immediati già dal giorno successivo all’escalation del conflitto. Tra i clienti cresce il malcontento per i costi alla pompa, mentre il prezzo del greggio risente delle tensioni in Medio Oriente.

