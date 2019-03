È proseguito per tutta la serata di ieri il vasto blackout che ha colpito gran parte del Venezuela, anche se alcune parti di Caracas e del resto del Paese hanno visto ripristinata la fornitura di energia elettrica. Lo riferisce la Bbc. Si segnalano in diversi punti manifestazioni spontanee della popolazione, che ha bruciato gommoni negli angoli di strada o partecipato a "caceroleos" (protesta a suon di pentole) per esprimere il proprio disagio. Ora i venezuelani si preparano per un fine settimana di proteste pro e antigovernative. Migliaia di persone sono attese a una manifestazione guidata dal leader dell'opposizione, Juan Guaidó (CHI È), a Caracas. Il presidente Nicolas Maduro (CHI È) ha chiesto una contromanifestazione a sostegno del suo governo lo stesso giorno e nello stesso momento in cui è stata convocata quella dell'opposizione.

La manifestazione pro Guaidó: polizia fa smontare tribuna

Durante la notte scorsa, agenti della polizia di Caracas hanno ordinato che si smontasse la tribuna eretta sulla Avenida Victoria, nell'Ovest della capitale, dalla quale doveva parlare oggi Juan Guaidó, il presidente del Parlamento venezuelano che ha auto-assunto i poteri dell'esecutivo, al termine della manifestazione antigovernativa convocata per questa mattina. Lo hanno denunciato i deputati Winston Flores e Carlos Berrizbeitia, mentre discutevano con gli agenti venuti a fermare i volontari che stavano erigendo la tribuna. "Hanno paura di noi, paura di Guaidó", ha detto Berrizbeitia, aggiungendo che "comunque questo non ci fermerà”. Il presidente del Parlamento ha rilanciato su Twitter la sua convocazione a "scendere in massa in piazza contro il regime usurpatore, corrotto ed incapace che ha lasciato al buio il nostro Paese", dando appuntamento ai suoi simpatizzanti nella Plaza Altamira di Caracas, alle 10 (le 15 in Italia).

Governo: blackout viene da cyber-attacco degli Usa

Da parte sua, Diosdado Cabello, presidente dell'Assemblea Costituente e numero due del partito di governo (Psuv) ha confermato che alla stessa ora è convocata una marcia "contro gli attacchi al sistema elettrico nazionale, il blocco economico e finanziario e in appoggio al presidente Nicolas Maduro", che partirà dalla sede dell'ente nazionale di comunicazioni Cantv, sempre a Caracas. Il ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha accusato oggi il senatore repubblicano americano Marco Rubio di aver organizzato un cyber attacco contro la centrale idroelettrica di Guri, nello Stato di Bolivar, che è stato la causa del blackout che ha paralizzato gran parte del Paese. In dichiarazioni diffuse dalla tv pubblica, Rodriguez ha detto che poco dopo l'attacco contro il controllo automatico della centrale, i messaggi pubblicati da Rubio su Twitter indicano che era al corrente della situazione. "Come ha saputo Marco Rubio che i generatori di supporto non avevano funzionato? In quel momento non lo sapeva nessuno", ha sottolineato il ministro, che ha citato anche tweet del segretario di Stato Mike Pompeo e di Juan Guaidó pubblicati nelle ultime ore, sostenendo che dimostrano che anche loro sono implicati in quello che ha definito "l'aggressione più brutale alla quale è stato sottoposto il popolo venezuelano negli ultimi 200 anni".