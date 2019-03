Venezuela, blackout nel Paese. Maduro: "Sabotaggio opposizione e Usa"

Ore di buio a Caracas, dove a causa di un blackout la capitale del Venezuela è rimasta senza luce durante le ore di punta di ieri sera, 7 febbraio. Il blackout, riferiscono la Bbc e altri media internazionali, si è poi esteso anche ad altre del Paese. Il governo del presidente Nicolas Maduro (CHI È) ha dato la colpa all'opposizione, accusandola di sabotaggio. Lo stesso ha denunciato su Twitter che l’episodio che fa parte della "guerra elettrica annunciata e diretta dall'imperialismo statunitense contro il nostro popolo". Maduro ha assicurato che questa guerra "sarà sconfitta", perché "niente né nessuno potranno sconfiggere il popolo di Bolivar e Chavez", prima di concludere con l'appello: "massima unità dei patrioti!". Intanto sono state sospese le lezioni a scuola e le attività lavorative.

In migliaia a piedi nelle strade buie, voli dirottati

A causa del buio si è fermata anche la metropolitana e migliaia di persone sono dovute ritornare a casa a piedi nelle strade buie. Maduro, intanto, rivolge le colpe all'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò, accusato di "voler fare un colpo di Stato con l'aiuto degli imperialisti americani". La mancanza di elettricità ha causato tra l'altro il dirottamento dei voli dal principale aeroporto di Caracas, dal quale migliaia di lavoratori hanno dovuto far ritorno a casa a piedi. Il Venezuela dipende in gran parte per l'elettricità dalle sue imponenti infrastrutture idroelettriche piuttosto che sulle riserve di petrolio. Tuttavia, decenni di mancata manutenzione hanno provocato il degrado delle principali dighe e i blackout sono relativamente frequenti.

Scuole chiuse, attività lavorative sospese

Intanto, per oggi il governo venezuelano ha "sospeso le attività lavorative e di istruzione" per facilitare la restituzione del servizio elettrico. Lo ha reso noto Telesur, sottolineando che "questa misura resterà in vigore solo questo venerdì, per rendere possibile la normalizzazione del sistema elettrico, che ha subito un attacco di settori dell'estrema destra, appoggiati da dirigenti politici imperialisti". Intanto, i primi annunci di normalizzazione dei servizi nell'Est del Paese da parte del governo sono stati smentiti dai residenti locali sui social. Il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, che ha attribuito l'episodio a "un attacco tecnico e cibernetico", ha annunciato da parte sua che "in modo eroico si è riuscito a ristabilire il servizio elettrico al 100% nella regione orientale del Paese, e in poche ore sarà ristabilito in tutto il territorio nazionale". Gli abitanti degli Stati di Monagas e Anzoategui, nell'Est del Venezuela, hanno però smentito quasi in tempo reale il suo annuncio, informando su Twitter che erano senza luce.

Guaidò: "La luce arriverà con la fine dell’usurpazione"

"È chiaro per tutto il Venezuela che la luce arriverà con la fine dell'usurpazione", ha commentato su Twitter Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'esecutivo. E ha promesso che "durante il nostro giro nel Sud del Paese cercheremo gli appoggi necessari per risolvere questa crisi", aggiungendo che "il blocco al progresso lo sconfiggeremo con la mobilitazione" e concludendo con un appello: "Ci vediamo sabato in piazza!", ha concluso.

