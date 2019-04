Venezuela, le ragazze vendono i loro capelli in cambio di soldi

Cento dollari in cambio di una grossa ciocca di capelli. È un fenomeno sempre più diffuso in Venezuela dove la crisi economica e l’iperinflazione stanno portando un numero crescente di donne dei quartieri poveri a vendere i loro capelli, destinati alla realizzazione di parrucche ed extension. Nel Paese c’è forte carenza di cibo e medicine e l'altissima inflazione ha reso i salari quasi senza valore. "Ci sono periodi di due o tre settimane in cui non si riesce a lavarsi i capelli", dice una ragazza di 16 anni che si sottopone al taglio dei capelli da vendere. Alcune donne si lavano i capelli con il detersivo per piatti perché non possono permettersi di comprare uno shampoo che costa più del salario minimo mensile, che equivale in questo momento a pochi dollari americani. Negli ultimi mesi infatti, durante i momenti più tesi della crisi tra il leader Nicolas Maduro e il presidente autoproclamato Juan Guaidò, sono diventate sempre più frequenti le carenze idriche, causate dai numerosi blackout elettrici a livello nazionale.

I soldi ricavati per comprare beni di prima necessità



Le ragazze utilizzano i soldi ricavati dalla vendita dei capelli per aiutare le proprie famiglie a comprare beni di prima necessità. "Le ragazze vendono i capelli a causa della situazione nel Paese, per necessità economiche, per acquistare cibo, medicinali o per qualsiasi altra ragione, ma vendono i capelli per necessità", afferma l'hairstylist Jose Velasquez. Anche i negozi locali che vendono prodotti di bellezza si stanno reinventando per rimanere a galla. I marchi internazionali di cosmetici sono scomparsi dai negozi, sostituiti da merci più economiche provenienti dalla Cina e prodotti locali che utilizzano miele e altri ingredienti.