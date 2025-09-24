Dal 12 ottobre entra in vigore il nuovo sistema digitale dell’UE: controlli biometrici sostituiscono i timbri passaporto per chi arriva da UK e paesi non UE
Prossimi video
Zelensky all'Onu: "Ogni anno la guerra peggiora, fermare Putin subito"
Mondo
Zelensky all'Onu: "Russia ha sorvolato Paesi Ue: è sinonimo di interferenza"
Mondo
Zelensky all'Onu: "L'Europa deve sostenere la Moldavia"
Mondo
Attacco alla Flotilla: manifestazione in Piazza Montecitorio
Mondo
Ue, in arrivo EES: controlli biometrici per l'area Schengen
Mondo
Flotilla, gli attivisti: non siamo minaccia, portiamo aiuti
Mondo
Nuovo cambio di posizione di Trump sull'Ucraina
Mondo