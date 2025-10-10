Aeroporti, nuove regole per viaggiare in Europa: cosa cambia e dove

Introduzione

Il 2025 è un anno di grandi cambiamenti per chi viaggia in Europa: dopo l’introduzione del passaporto e del sistema Eta per entrare nel Regno Unito e la rimozione del limite dei 100 ml per i liquidi nei principali aeroporti europei, da domenica 12 ottobre entra in vigore l’Ees (Entry/Exit System), il nuovo sistema digitale che archivierà ogni ingresso e uscita dei cittadini extra-Ue nell’area Schengen. Una novità attesa da tempo, che interesserà milioni di viaggiatori. Ecco come funzionerà e in quali Paesi sarà operativo.