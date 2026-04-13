Le lunghe code si sono formate ai controlli di frontiera di Linate che, da sabato 11 aprile, si svolgono con il nuovo sistema europeo informatico automatizzato (Ees). Ci sarebbero stati anche alcuni malori tra le persone rimaste a terra. La compagnia: "Inaccettabili ritardi per i nostri clienti"

Oltre 120 passeggeri che avrebbero dovuto imbarcarsi su un volo Easyjet diretto da Milano Linate a Manchester sono rimasti a terra ieri mattina a causa dei ritardi al controllo passaporti. Le lunghe code, riporta la Bbc, si sono formate ai controlli di frontiera che, da sabato 11 aprile, si svolgono con un nuovo sistema informatico automatizzato, l'Ees (Entry/Exit System), che registra i cittadini di Paesi extra-Ue che viaggiano per periodi di breve durata ogni volta che attraversano le frontiere esterne. Introdotto per modernizzare i controlli alle frontiere e i sistemi di immigrazione dell’Ue, il nuovo sistema di controlli biometrici ha causato, di fatto rallentamenti e lunghissime code. Così il volo Easyjet, la cui partenza era prevista per le 11, intorno alle 11:50 è decollato, con a bordo solo 27 dei 148 passeggeri previsti.

Easyjet: "Inaccettabili ritardi causati da Ees"

In una nota EasyJet fa sapere di aver "posticipato la partenza del volo EJU5420 da Milano a Manchester di quasi un'ora per concedere ai passeggeri maggiore tempo per i controlli. Tuttavia, il volo è dovuto poi decollare poiché l’equipaggio stava raggiungendo i limiti operativi previsti dalle normative di sicurezza". "Ai passeggeri che non sono riusciti a imbarcarsi - prosegue la compagnia - è stata offerta la possibilità di riprotezione gratuita su un altro volo". "Continuiamo a sollecitare le autorità di frontiera affinché facciano pieno ed efficace utilizzo delle flessibilità consentite, per tutto il tempo necessario durante la fase di implementazione dell’EES, così da evitare questi inaccettabili ritardi ai controlli di frontiera per i nostri clienti. Sebbene si tratti di una situazione al di fuori del nostro controllo, ci scusiamo per i disagi arrecati".