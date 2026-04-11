Aeroporti, che cos'è Ees: il nuovo sistema digitale per i controlli

Come ha riferito ancora Brunner, dall’avvio del sistema si sono registrati “oltre 51,5 milioni di ingressi e uscite” e sono stati segnalati “più di 27.000 rifiuti di ingresso, tra cui oltre 700 minacce alla sicurezza”. L'introduzione dell'Ees “segna un importante passo avanti nel rafforzamento della sicurezza dei cittadini europei e nella gestione delle frontiere esterne dell'Ue".