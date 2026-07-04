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A tavola, davanti allo schermo: siamo ancora capaci di disconnetterci?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Un sondaggio sulle abitudini degli italiani a tavola fotografa una quotidianità sempre più accompagnata dagli schermi. Televisione, smartphone e streaming occupano il momento della cena mentre il pasto condiviso perde centralità come occasione di conversazione. E gli esperti invitano a distinguere tra uso consapevole e automatismi digitali

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