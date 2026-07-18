Bonus elettrodomestici, in scadenza domande per rimborsi a venditori

Introduzione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito, con il decreto del 14 luglio, che per il bonus elettrodomestici 2025 i venditori hanno tempo fino al 4 settembre (alle ore 23.59) per presentare istanza di rimborso. Quindi gli esercenti che hanno aderito hanno ancora circa un mese e mezzo per richiedere le somme anticipate tramite voucher.