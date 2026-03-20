Bonus elettrodomestici, stop cumulo con sconto mobili per il Fisco

Il principio di non cumulabilità era già stato chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso specifiche FAQ: il contributo è riconosciuto una sola volta per famiglia anagrafica e non può essere combinato con altre agevolazioni, incluse quelle fiscali, riferite alla stessa tipologia di beni. In particolare, è esclusa la possibilità di sommare il bonus elettrodomestici con il bonus mobili sulle medesime spese. Questo divieto trova fondamento anche nel decreto attuativo del 3 settembre 2025, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nella legge n. 207/2024 che disciplina la misura.