Bonus elettrodomestici 2026, tutte le novità e quali sono i requisiti

Ma quali sono i requisiti relativi agli elettrodomestici? Si tratta di caratteristiche relative all'efficienza energetica. Nello specifico, l'etichetta minima ammessa per i forni è la classe A, mentre per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie è la classe E. Per frigoriferi e congelatori invece è necessario fare riferimento alla classe F.