Bonus elettrodomestici: sito e App Io in tilt, poi di nuovo operativi

Bonus elettrodomestici, picco di richieste: sito e App Io in tilt, poi di nuovo operativiEconomia
Le tante richieste hanno mandato in tilt i due strumenti pensati per presentare le domande. Le difficoltà hanno riguardato sia il servizio attivato sulla App Io sia il portale BonusElettrodomestici.it. Nel corso della mattinata ci sono stati rallentamenti e blocchi e per un po’ è stato impossibile effettuare le richieste. Poi i due servizi sono tornati in funzione. Si stima che già oggi i fondi previsti per l'iniziativa, che ammontano a 48,1 milioni di euro, possano esaurirsi
I problemi per richiedere il bonus elettrodomestici
A mandare in tilt i due sistemi pensati per prenotare il bonus elettrodomestici è stato il boom di richieste. Le difficoltà sono emerse già di prima mattina sulla App Io, che reindirizzava sul sito. La situazione si era poi normalizzata. Ma poi i problemi hanno riguardato anche il portale e per un po’, tra blocchi e riattivazioni, è risultato impossibile effettuare la richiesta. Più tardi sia App sia sito sono tornati a funzionare. La società che gestisce i due servizi ha fatto sapere che sta monitorando le molte richieste. Si stima che già oggi i fondi previsti per l'iniziativa, che ammontano a 48,1 milioni di euro, possano esaurirsi.
Il click day e cos’è il bonus elettrodomestici
Quello per il bonus elettrodomestici è un vero e proprio click day: il via alle domande è stato stamattina alle 7 e si ha diritto all’agevolazione fino a esaurimento fondi. Chi è interessato può presentare la domanda di adesione tramite l'app IO oppure sul sito www.bonuselettrodomestici.it. Il bonus consiste in un contributo erogato sotto forma di voucher, destinato all'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica che sostituiscano apparecchiature obsolete. Obiettivo della misura è favorire il risparmio energetico e promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi. Il voucher copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25.000 euro annui. Il voucher, che arriverà dopo i controlli se la richiesta avrà esito positivo, dovrà essere esibito al venditore per poter acquistare l'elettrodomestico. Attenzione: il bonus avrà validità 15 giorni a partire dalla sua emissione, dopodiché decade e non potrà essere più utilizzato.
