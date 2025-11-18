Bonus elettrodomestici: sito e App Io in tilt, poi di nuovo operativi

Le tante richieste hanno mandato in tilt i due strumenti pensati per presentare le domande. Le difficoltà hanno riguardato sia il servizio attivato sulla App Io sia il portale BonusElettrodomestici.it. Nel corso della mattinata ci sono stati rallentamenti e blocchi e per un po’ è stato impossibile effettuare le richieste. Poi i due servizi sono tornati in funzione. Si stima che già oggi i fondi previsti per l'iniziativa, che ammontano a 48,1 milioni di euro, possano esaurirsi ascolta articolo

I problemi per richiedere il bonus elettrodomestici A mandare in tilt i due sistemi pensati per prenotare il bonus elettrodomestici è stato il boom di richieste. Le difficoltà sono emerse già di prima mattina sulla App Io, che reindirizzava sul sito. La situazione si era poi normalizzata. Ma poi i problemi hanno riguardato anche il portale e per un po', tra blocchi e riattivazioni, è risultato impossibile effettuare la richiesta. Più tardi sia App sia sito sono tornati a funzionare. La società che gestisce i due servizi ha fatto sapere che sta monitorando le molte richieste. Si stima che già oggi i fondi previsti per l'iniziativa, che ammontano a 48,1 milioni di euro, possano esaurirsi.