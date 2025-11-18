Bonus elettrodomestici: sito e App Io in tilt, poi di nuovo operativi

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bonus elettrodomestici, picco di richieste: sito e App Io in tilt, poi di nuovo operativi

Economia
©Ansa

Le tante richieste hanno mandato in tilt i due strumenti pensati per presentare le domande. Le difficoltà hanno riguardato sia il servizio attivato sulla App Io sia il portale BonusElettrodomestici.it. Nel corso della mattinata ci sono stati rallentamenti e blocchi e per un po’ è stato impossibile effettuare le richieste. Poi i due servizi sono tornati in funzione. Si stima che già oggi i fondi previsti per l'iniziativa, che ammontano a 48,1 milioni di euro, possano esaurirsi

ascolta articolo

Le tante richieste per il bonus elettrodomestici hanno mandato in tilt i due strumenti pensati per presentare le domande. Le difficoltà hanno riguardato sia il servizi attivato sulla App Io sia il portale BonusElettrodomestici.it. Nel corso della mattinata ci sono stati rallentamenti e blocchi e per un po’ è stato impossibile effettuare le richieste. Poi i due servizi sono tornati in funzione. Il via alle richieste per prenotare il bonus elettrodomestici è scattato stamattina alle 7. È una corsa contro il tempo: sarà possibile accedere all’agevolazione, infatti, solo fino a esaurimento dei fondi.

I problemi per richiedere il bonus elettrodomestici

A mandare in tilt i due sistemi pensati per prenotare il bonus elettrodomestici è stato il boom di richieste. Le difficoltà sono emerse già di prima mattina sulla App Io, che reindirizzava sul sito. La situazione si era poi normalizzata. Ma poi i problemi hanno riguardato anche il portale e per un po’, tra blocchi e riattivazioni, è risultato impossibile effettuare la richiesta. Più tardi sia App sia sito sono tornati a funzionare. La società che gestisce i due servizi ha fatto sapere che sta monitorando le molte richieste. Si stima che già oggi i fondi previsti per l'iniziativa, che ammontano a 48,1 milioni di euro, possano esaurirsi.

Vedi anche

Bonus elettrodomestici 2025, oggi il click day. Ecco come funziona

Il click day e cos’è il bonus elettrodomestici

Quello per il bonus elettrodomestici è un vero e proprio click day: il via alle domande è stato stamattina alle 7 e si ha diritto all’agevolazione fino a esaurimento fondi. Chi è interessato può presentare la domanda di adesione tramite l'app IO oppure sul sito www.bonuselettrodomestici.it. Il bonus consiste in un contributo erogato sotto forma di voucher, destinato all'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica che sostituiscano apparecchiature obsolete. Obiettivo della misura è favorire il risparmio energetico e promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi. Il voucher copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25.000 euro annui. Il voucher, che arriverà dopo i controlli se la richiesta avrà esito positivo, dovrà essere esibito al venditore per poter acquistare l'elettrodomestico. Attenzione: il bonus avrà validità 15 giorni a partire dalla sua emissione, dopodiché decade e non potrà essere più utilizzato.

Vedi anche

Bonus elettrodomestici, ecco quali prodotti si possono comprare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/TG24

1/7
Economia

Manovra, presentati migliaia di emendamenti. Quanto potrebbero costare

Tra le migliaia di proposte di modifica avanzate sulla legge di Bilancio, sono poche quelle che sembrano poter arrivare a concretizzarsi. Alcune, poi, come ad esempio quelle sulle pensioni, avrebbero un costo molto elevato. E il ministro Giorgetti ha più volte ricordato che la priorità, ora, è che 'i conti siano in ordine'. Anche di questo tema si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 17 novembre

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Bonus elettrodomestici: sito e App Io in tilt, poi di nuovo operativi

Economia

Le tante richieste hanno mandato in tilt i due strumenti pensati per presentare le domande. Le...

Bitcoin sotto i 90mila dollari per la prima volta da sette mesi

Economia

Sulla criptovaluta, secondo gli analisti, pesa il clima di incertezza economica e sulla politica...

Jeff Bezos lancia Project Prometheus: nuova startup AI da 6.2 miliardi

Economia

Dopo aver lasciato il ruolo di ceo di Amazon, il fondatore del colosso dell'e-commerce torna a...

Manovra, presentati migliaia di emendamenti. Quanto potrebbero costare

Economia

Tra le migliaia di proposte di modifica avanzate sulla legge di Bilancio, sono poche quelle che...

7 foto

Manovra, pagamenti contanti fino a 10mila euro ma spunta nuova tassa

Economia

Fratelli d’Italia punta ad alzare il limite massimo entro il quale è possibile effettuare...

Economia: I più letti