Bonus elettrodomestici, scatta domani il click day per 6mila prodotti

Attualmente la piattaforma raccoglie l’offerta di 30 diversi brand, caricata dai produttori che hanno già aderito all’iniziativa: tra i marchi figurano Aeg, Beko, Bertazzoni, Blg, Bosch, De’Longhi/DELONGHI, Electrolux, Elica, Gaggenau, Galvamet, Glemgas, Hotpoint e Hotpoint-Ariston, Ignis, Indesit, Jetair, La Germania e La Germania 1882, LG Electronics, Miele e Miele & Cie. KG, Neff, Samsung, Sangiorgio, Shock, Siemens, Smeg, Turboair e Whirlpool. Le tipologie contemplate dall’agevolazione sono sette, e comprendono elettrodomestici per la refrigerazione, la cottura e il lavaggio: frigoriferi, asciugatrici, cappe aspiranti, forni, lavasciuga, lavatrici e piani cottura. Quanto alla disponibilità complessiva, il catalogo attuale risulta piuttosto ampio: 566 frigoriferi, 161 asciugatrici, 1.110 cappe, 1.659 forni, 38 lavasciuga, 592 lavastoviglie, 441 lavatrici e 1.381 piani cottura. Dal punto di vista dell’efficienza energetica, l’offerta si concentra soprattutto sulle classi A (2.162 modelli), A+ (741) e B (564).

