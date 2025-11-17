Bonus elettrodomestici, scatta domani il click day per 6mila prodotti

Bonus elettrodomestici, scatta domani click day per 6mila prodotti. Quali sono e come fareEconomia
Introduzione
Manca sempre meno al click day del bonus elettrodomestici: a partire dalle ore 7 di domani, martedì 18 novembre, gli utenti avranno la possibilità di inoltrare le richieste e procedere all’acquisto utilizzando il contributo dedicato. Sul portale bonuselelettrodomestici.it è già consultabile l’elenco, destinato ad ampliarsi nel tempo, degli apparecchi ammessi all’incentivo: si tratta esclusivamente di beni fabbricati in impianti situati all’interno dell’Unione europea. Al momento il numero di prodotti sfiora quota 6mila, per la precisione 5.948. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Elettrodomestici e marchi presenti
Attualmente la piattaforma raccoglie l’offerta di 30 diversi brand, caricata dai produttori che hanno già aderito all’iniziativa: tra i marchi figurano Aeg, Beko, Bertazzoni, Blg, Bosch, De’Longhi/DELONGHI, Electrolux, Elica, Gaggenau, Galvamet, Glemgas, Hotpoint e Hotpoint-Ariston, Ignis, Indesit, Jetair, La Germania e La Germania 1882, LG Electronics, Miele e Miele & Cie. KG, Neff, Samsung, Sangiorgio, Shock, Siemens, Smeg, Turboair e Whirlpool. Le tipologie contemplate dall’agevolazione sono sette, e comprendono elettrodomestici per la refrigerazione, la cottura e il lavaggio: frigoriferi, asciugatrici, cappe aspiranti, forni, lavasciuga, lavatrici e piani cottura. Quanto alla disponibilità complessiva, il catalogo attuale risulta piuttosto ampio: 566 frigoriferi, 161 asciugatrici, 1.110 cappe, 1.659 forni, 38 lavasciuga, 592 lavastoviglie, 441 lavatrici e 1.381 piani cottura. Dal punto di vista dell’efficienza energetica, l’offerta si concentra soprattutto sulle classi A (2.162 modelli), A+ (741) e B (564).
Come si presenta domanda
La procedura di domanda è disponibile per tutti i consumatori maggiorenni residenti sul territorio italiano, purché in possesso di Spid o Carta d’identità elettronica, che possono inviare la richiesta attraverso l’app IO oppure tramite l’area dedicata sul sito bonuselettrodomestici.it/utente, entrambi gestiti da PagoPA S.p.A.. Quattro i passaggi fondamentali:
- Individuare l’apparecchio da dismettere perché obsoleto o eccessivamente energivoro;
- Quindi aggiornare l’app IO, aprire la sezione Servizi, selezionare “Bonus Elettrodomestici” e proseguire con la compilazione;
- Dopo il controllo dei requisiti, l’utente riceverà tramite IO una comunicazione sull’esito della domanda;
- Ottenuta l’autorizzazione, il buono digitale sarà disponibile nel Portafoglio, con una validità di 15 giorni solari: se non utilizzato entro le 23:59 del quindicesimo giorno, il voucher decade automaticamente.
In caso di scadenza, sarà possibile ripresentare una nuova richiesta, salvo esaurimento delle risorse e rispettando l’ordine cronologico registrato dal sistema. Al momento dell’acquisto, oltre al codice del voucher, il cliente potrebbe dover presentare anche il proprio codice fiscale.
Cosa significa nucleo familiare
Il bonus, inoltre, è concesso soltanto una volta per ciascun nucleo familiare. Ma cosa si intende? Secondo quanto stabilito dal Dpr 223/1989, rientra nella definizione di nucleo familiare ogni gruppo, anche composto da un singolo individuo, che condivida la stessa residenza comunale ed è unito da rapporti di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela oppure da legami affettivi. Restano vietati cumuli con altre possibili forme di sostegno legate alla stessa categoria di elettrodomestici.
Un requisito fondamentale: lo smaltimento
L’incentivo funziona solo quando si consegna un vecchio apparecchio per destinarlo allo smaltimento corretto e lo si rimpiazza con un modello nuovo appartenente alla stessa tipologia ma con una classe energetica più elevata. Il venditore deve archiviare non solo le carte legate alla vendita, ma anche quelle che certificano l’eventuale ritiro dell’usato e l’avvio del prodotto sostituito verso i processi di riciclo.
Quanto vale il bonus
Il contributo per gli elettrodomestici permette un rimborso fino al 30% della spesa, con un tetto massimo di 100 euro per famiglia; tale soglia può salire a 200 euro per chi dispone di un Isee inferiore a 25 mila euro all’anno. La dichiarazione Isee è richiesta esclusivamente da chi intende beneficiare dell’importo più alto.
Come utilizzare il voucher
Il buono potrà essere speso sia nei negozi fisici sia sui portali online che hanno aderito al programma e risultano registrati sulla piattaforma digitale dedicata. Per gli acquisti via web, l’acquirente dovrà semplicemente attenersi alle indicazioni mostrate durante la procedura e inserire il codice del voucher prima di confermare il pagamento.
Modalità di erogazione e limiti budget
Per il 2025, il plafond destinato ai consumatori ammonta a 48,1 milioni di euro, cifra che corrisponde a 50 milioni al lordo dei costi di gestione sostenuti da PagoPA e Invitalia. Le richieste potranno essere inoltrate finché i fondi non saranno del tutto utilizzati; una volta esaurite le risorse, le domande successive verranno collocate in una lista d’attesa e processate secondo l’ordine temporale di arrivo. Il contributo verrà riconosciuto solamente fino all’esaurimento del budget e alla chiusura definitiva dell’iniziativa.
