Bonus elettrodomestici: APPLiA e AIRES a sostegno dei consumatori

A partire dal 18 novembre 2025 sarà attivo il Bonus Elettrodomestici, l’incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per favorire il rinnovo del parco installato degli elettrodomestici in Italia con prodotti di nuova generazione, più efficienti e sostenibili. Le associazioni APPLiA Italia e AIRES Confcommercio hanno avviato una stretta collaborazione per informare e sostenere i consumatori che decideranno di fare domanda. La misura del governo, volta a favorire risparmio energetico e corretto smaltimento dei vecchi apparecchi, consiste in un contributo erogato sotto forma di voucher, destinato all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Investire nella comunicazione per un uso consapevole del bonus Le due associazioni hanno annunciato un'attività congiunta di comunicazione rivolta ai consumatori, per promuovere l'utilizzo consapevole del bonus e a valorizzare i benefici economici, ambientali e industriali dell'iniziativa. La campagna prevede una pianificazione radiofonica nazionale su RTL 102.5, oltre a una serie di azioni informative sui canali digitali delle due organizzazioni. Per questo APPLiA Italia e AIRES Confcommercio ringraziano le strutture del MIMIT, di Invitalia e di PagoPA per l'eccellente lavoro svolto nella messa a terra della misura e nella realizzazione della piattaforma digitale dedicata, un progetto complesso che consentirà ai cittadini di accedere in modo semplice e trasparente agli incentivi.

L'obiettivo della misura introdotta dal governo L'iniziativa avrà ricadute positive in termini di risparmio energetico e circolarità, favorendo la sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli più efficienti e il corretto smaltimento dei prodotti a fine vita. Stefano Pasini, Presidente di APPLiA Italia, ha dichiarato: "Il Bonus Elettrodomestici sostiene i consumatori nel rinnovamento tecnologico, riduce i consumi energetici e valorizza le produzioni europee. In un momento in cui l'industria europea degli elettrodomestici affronta sfide globali sempre più complesse, è fondamentale che le politiche pubbliche continuino a sostenerla con strumenti efficaci". Andrea Scozzoli, Presidente di AIRES Confcommercio, ha aggiunto: "La collaborazione tra distribuzione e industria, unita al sostegno delle istituzioni, è la chiave per stimolare la domanda e accompagnare le famiglie verso scelte di consumo più sostenibili. Il Bonus Elettrodomestici è una boccata d'ossigeno per il comparto e per tutto il sistema paese."

