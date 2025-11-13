Bonus elettrodomestici: APPLiA e AIRES a sostegno dei consumatori

Bonus elettrodomestici: APPLiA e AIRES insieme per sostenere e informare i consumatoriEconomia
Le associazioni APPLiA Italia, che rappresenta i produttori di apparecchi domestici e professionali, e AIRES Confcommercio, che riunisce le principali catene di distribuzione di elettronica ed elettrodomestici, avviano una campagna di comunicazione per promuovere un uso consapevole del bonus
A partire dal 18 novembre 2025 sarà attivo il Bonus Elettrodomestici, l’incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per favorire il rinnovo del parco installato degli elettrodomestici in Italia con prodotti di nuova generazione, più efficienti e sostenibili. Le associazioni APPLiA Italia e AIRES Confcommercio hanno avviato una stretta collaborazione per informare e sostenere i consumatori che decideranno di fare domanda. La misura del governo, volta a favorire risparmio energetico e corretto smaltimento dei vecchi apparecchi, consiste in un contributo erogato sotto forma di voucher, destinato all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
Investire nella comunicazione per un uso consapevole del bonus
Le due associazioni hanno annunciato un’attività congiunta di comunicazione rivolta ai consumatori, per promuovere l’utilizzo consapevole del bonus e a valorizzare i benefici economici, ambientali e industriali dell’iniziativa. La campagna prevede una pianificazione radiofonica nazionale su RTL 102.5, oltre a una serie di azioni informative sui canali digitali delle due organizzazioni. Per questo APPLiA Italia e AIRES Confcommercio ringraziano le strutture del MIMIT, di Invitalia e di PagoPA per l’eccellente lavoro svolto nella messa a terra della misura e nella realizzazione della piattaforma digitale dedicata, un progetto complesso che consentirà ai cittadini di accedere in modo semplice e trasparente agli incentivi.
Potrebbe interessarti
Bonus elettrodomestici, ecco quanto si può risparmiare in bolletta
L’obiettivo della misura introdotta dal governo
L’iniziativa avrà ricadute positive in termini di risparmio energetico e circolarità, favorendo la sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli più efficienti e il corretto smaltimento dei prodotti a fine vita. Stefano Pasini, Presidente di APPLiA Italia, ha dichiarato: “Il Bonus Elettrodomestici sostiene i consumatori nel rinnovamento tecnologico, riduce i consumi energetici e valorizza le produzioni europee. In un momento in cui l’industria europea degli elettrodomestici affronta sfide globali sempre più complesse, è fondamentale che le politiche pubbliche continuino a sostenerla con strumenti efficaci”. Andrea Scozzoli, Presidente di AIRES Confcommercio, ha aggiunto: “La collaborazione tra distribuzione e industria, unita al sostegno delle istituzioni, è la chiave per stimolare la domanda e accompagnare le famiglie verso scelte di consumo più sostenibili. Il Bonus Elettrodomestici è una boccata d’ossigeno per il comparto e per tutto il sistema paese.”
Potrebbe interessarti
Bonus 2025, incentivi in scadenza: dagli elettrodomestici alle auto
Come funziona il bonus
Il Bonus consiste in un contributo erogato sotto forma di voucher, destinato all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica da parte degli utenti che sostituiscono apparecchiature obsolete. Il voucher copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Per il 2025, le risorse complessive destinate agli utenti finali ammontano a 48,1 milioni di euro, a valere sul fondo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La piattaforma informatica per la presentazione delle domande è gestita da PagoPA, mentre le attività istruttorie sono svolte da Invitalia, individuati dal Mimit quali soggetti gestori della misura, si legge sulla pagina ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Potrebbe interessarti
Bonus elettrodomestici click day, quando inizia e come fare domanda
Getty/Sky TG24
Bonus mamme e congedo parentale, le novità dal 2026. Cosa sapere
Il governo Meloni prova a risollevare la natalità e a supportare la genitorialità con un pacchetto di interventi inseriti nella Legge di Bilancio 2026. Si va dagli sgravi per i datori di lavoro che assumono madri con più di tre figli, all'allungamento del periodo in cui si può usufruire dei congedi. Anche di questi temi si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 29 ottobre