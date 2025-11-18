Bonus elettrodomestici 2025, oggi il click day. Ecco come funziona

Introduzione
Il giorno del bonus elettrodomestici 2025 è arrivato. Da oggi infatti i consumatori possono richiedere il Contributo Elettrodomestici: si tratta di un sostegno per l’acquisto di macchinari ad alta efficienza energetica. Il bonus è rivolto, come spiegato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, "agli utenti finali che sostituiscono elettrodomestici obsoleti, con l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico e il corretto smaltimento". Ma in cosa consiste nel dettaglio questo sostegno, e qual è la procedura corretta da seguire per poterlo richiedere?
Quello che devi sapere
Cos’è il bonus elettrodomestici
Il bonus elettrodomestici, come detto, è un contributo economico pensato per incentivare la sostituzione di un apparecchio datato con un modello ad alta efficienza energetica: lo scopo è quello di promuovere la sostenibilità e la transizione energetica. Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per nucleo familiare. Il limite si alza però a 200 euro per le famiglie che presentano un Isee in corso di validità inferiore ai 25mila euro annui.
Leggi anche: Bonus 2025, gli incentivi in scadenza: da elettrodomestici a psicologo e auto elettriche
Quali elettrodomestici si possono comprare
Il bonus viene erogato sotto forma di voucher, e viene concesso unicamente a utenti finali maggiorenni. Il contributo può essere speso presso un venditore che ha aderito, e per l’acquisto di un solo elettrodomestico. Inoltre è bene ricordare che ai fini dell’erogazione del sostengo è ammesso solamente un apparecchio ad alta efficienza energetica, il cui elenco è consultabile online a questo link. Tra questi elettrodomestici rientrano, ad esempio, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e piani cottura. Sul portale, come detto, è consultabile l’elenco degli apparecchi ammessi all’incentivo: si tratta esclusivamente di beni fabbricati in impianti situati all’interno dell’Unione europea. Al momento il numero di prodotti sfiora quota 6mila.
Leggi anche: Bonus elettrodomestici, quali prodotti si possono comprare
A chi si rivolge e quali sono le risorse stanziate
Il bonus elettrodomestici per il 2025 è rivolto alle persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia. Per l’anno in corso le risorse a disposizione per gli utenti che fanno richiesta del sussidio sono pari a 48,1 milioni di euro, a valere sul fondo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
vedi anche: Bonus elettrodomestici, APPLiA e AIRES insieme per sostenere e informare i consumatori
Come funziona il click day
Chiarito dunque cos’è e quante risorse ci sono a disposizione, rimane il tema di come poter presentare la domanda per accedere al bonus elettrodomestici 2025. Il click day scatta oggi, martedì 18 novembre, alle ore 7. Le domande devono essere presentate - si legge ancora sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - tramite l’app IO oppure sul sito web bonuselettrodomestici.it. Per farlo è necessario accedere utilizzando lo Spid oppure la Carta d’Identità Elettronica.
Cosa serve per presentare la domanda
Una volta effettuato l’accesso all’app IO oppure al sito web dedicato, gli utenti dovranno seguire la procedura guidata per poter richiedere il bonus elettrodomestici 2025. Inoltre sarà necessario dichiarare di essere in possesso di un elettrodomestico obsoleto da sostituire con uno nuovo della stessa categoria commerciale, ma di classe energetica superiore, come indicato in precedenza.
Le domande fino a esaurimento fondi
Infine, è necessario presentare le informazioni relative al valore dell’Isee 2025 in corso di validità se si vuole richiedere il contributo da 200 euro. Sarà possibile fare richiesta per il bonus elettrodomestici 2025 finché le risorse non saranno completamente esaurite: le nuove richieste andranno in lista di attesa e saranno gestite in ordine cronologico. Il contributo sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse stanziate e fino alla conclusione dell’iniziativa.
L’impatto sulla bolletta della luce
Infine, è bene ricordare che lo scopo del bonus elettrodomestici è quello di acquistare apparecchi ad alta efficienza energetica. Questo non ha solo un impatto positivo sull’ambiente, ma anche sulla bolletta della luce: la piattaforma Facile.it ha analizzato i consumi di una famiglia tipo, prendendo in considerazione una soglia di 2.700 kWh l’anno e una tariffa energetica pari a 0,31 euro al kWh. Dall’indagine è emerso che, in base al tipo di elettrodomestico, è possibile ottenere risparmi significativi: si va dai 64 euro l’anno per un frigorifero con congelatore ai 50 euro per un forno elettrico, fino ai 130 euro per una nuova asciugatrice.
Leggi anche: Bonus elettrodomestici, ecco quanto si può risparmiare in bolletta cambiando dispositivo