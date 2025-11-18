Bonus elettrodomestici 2025, oggi il click day. Ecco come funziona

Il bonus viene erogato sotto forma di voucher, e viene concesso unicamente a utenti finali maggiorenni. Il contributo può essere speso presso un venditore che ha aderito, e per l’acquisto di un solo elettrodomestico. Inoltre è bene ricordare che ai fini dell’erogazione del sostengo è ammesso solamente un apparecchio ad alta efficienza energetica, il cui elenco è consultabile online a questo link. Tra questi elettrodomestici rientrano, ad esempio, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e piani cottura. Sul portale, come detto, è consultabile l’elenco degli apparecchi ammessi all’incentivo: si tratta esclusivamente di beni fabbricati in impianti situati all’interno dell’Unione europea. Al momento il numero di prodotti sfiora quota 6mila.

