Introduzione
Il prezzo di benzina e diesel ormai da diverso tempo è molto alto, comportando un significativo aggravio di spesa per i bilanci delle famiglie. In questo contesto è comunque possibile adottare tutta una serie di accorgimenti, dalla manutenzione dell’automobile fino allo stile di guida, per cercare di ridurre il più possibile i consumi del proprio mezzo: ecco alcuni trucchi per risparmiare carburante.
Quello che devi sapere
Fare manutenzione all’auto
Il primo consiglio per risparmiare carburante è da mettere in pratica ancor prima di mettersi alla guida, e riguarda la manutenzione del veicolo: è infatti sempre necessario tenere monitorato lo stato della propria auto, perché un mezzo in cattive condizioni può far registrare un aumento dei consumi significativo. Attenzione in particolare al filtro dell’aria e alle condizioni dell’olio, che possono peggiorare il livello di utilizzo di benzina o diesel.
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Controllare la pressione degli pneumatici
Altro trucco per risparmiare carburante è quello di tener controllata spesso la pressione degli pneumatici. Le ‘gomme’ sgonfie, infatti, oltre a rappresentare un pericolo per chi guida e quindi anche per tutti gli altri intorno, aumentano la resistenza al movimento e di conseguenza il consumo di benzina o diesel.
Non trasportare oggetti inutili
Prima di mettersi alla guida, è anche utile controllare di non avere a bordo oggetti - soprattutto quelli ingombranti e pesanti - che non sono necessari per il tragitto che ci si appresta a compiere. Maggiore è il peso del veicolo, infatti, maggiore è anche il consumo di carburante necessario a far procedere la vettura: meno peso uguale minori consumi.
Usare il climatizzatore con attenzione
Le temperature di questa estate sono particolarmente roventi, e dunque viene naturale usare più frequentemente il climatizzatore. È però necessario - oltre a rispettare i limiti di legge per il suo utilizzo - fare attenzione, perché l’aria condizionata a bordo dell’auto aumenta in modo significativo i consumi. Dunque non rinunciare al comfort e alla sicurezza, ma non esagerare neanche per provare a usare un po’ meno benzina o diesel.
Fare attenzione ai finestrini aperti
Al tema del climatizzatore si lega quello dei finestrini aperti: questi infatti possono essere un rimedio meno costoso rispetto all’uso dell’aria, ma è necessario tenere in considerazione la velocità a cui si procede. Se infatti in un ambiente urbano, dove la velocità è mediamente contenuta, tenere i finestrini abbassati consente di risparmiare carburante, in strade come una tangenziale l’effetto dell’aria che entra nel veicolo potrebbe essere così ‘forte’ da far consumare più benzina o diesel per vincerne la resistenza, rendendo preferibile il climatizzatore.
Regolare il proprio stile di guida
Ci sono poi alcuni trucchi che è possibile adottare mentre si guida per ridurre i consumi di carburanti. E il primo riguarda lo stile di guida da adottare: cercare di essere più docili sull’acceleratore, evitare cambi di marcia bruschi o ‘nervosi’ e non far girare i motori a giri troppo alti sono tutti accorgimenti che permettono di risparmiare benzina o diesel. Come riportato da BlaBlaCar, del resto, una guida aggressiva in città può portare a un incremento dei consumi fino al 40%.
Ridurre la velocità di marcia
Altro trucco per consumare il meno possibile è quello di ridurre la velocità di marcia, sempre compatibilmente con le condizioni di sicurezza in strada. Andare un pochino più piano infatti permette di risparmiare carburante, in particolare in autostrada: secondo Quattroruote infatti passare dai 130 ai 110 km/h consente di spendere tra il 15 e il 20% in meno sulla tratta percorsa.
Non tenere il motore acceso da fermi
Un altro, piccolo, accorgimento che è possibile adottare per risparmiare benzina è quello di non tenere il motore acceso quando si è fermi in sosta prolungata con l’automobile. Ovviamente, però, non deve mai essere fatto in modo da mettere a rischio la sicurezza in strada.
Pianificare il percorso in anticipo
Per risparmiare sul carburante è anche utile pianificare il più possibile il percorso da fare: scegliere strade meno trafficate, possibilmente anche in orari dove il numero di veicoli in circolazione è inferiore, permette di adottare uno stile di guida più fluido e meno ‘stop-and-go’, consumando così come detto prima meno benzina o diesel.
Cercare il distributore più conveniente
Infine, per risparmiare sul carburante è bene scegliere il distributore con i prezzi più bassi tra quelli vicini a dove ci si trova. Per individuarlo da qualche giorno è stata lanciata l’applicazione “Osservaprezzi Carburanti” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: si tratta di un sistema che permette ai consumatori di individuare i distributori più vicini e confrontarne i costi, così da poter scegliere quello maggiormente conveniente.
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