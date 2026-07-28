Il primo consiglio per risparmiare carburante è da mettere in pratica ancor prima di mettersi alla guida, e riguarda la manutenzione del veicolo: è infatti sempre necessario tenere monitorato lo stato della propria auto, perché un mezzo in cattive condizioni può far registrare un aumento dei consumi significativo. Attenzione in particolare al filtro dell’aria e alle condizioni dell’olio, che possono peggiorare il livello di utilizzo di benzina o diesel.

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