Nel corso dei primi confronti avvenuti a giugno, sia in sede Ecofin sia a livello tecnico all'interno del Comitato economico e finanziario, sono emerse posizioni sostanzialmente in linea con quelle già espresse pubblicamente dai governi nazionali. I Paesi tradizionalmente più rigorosi sul fronte dei conti pubblici hanno manifestato perplessità verso un ulteriore allentamento delle regole fiscali, mentre anche gli Stati baltici e quelli più esposti sul fronte orientale dell'Unione hanno mostrato scarso entusiasmo, privilegiando l'esigenza di concentrare le risorse aggiuntive sul rafforzamento della difesa. Nonostante queste riserve, dalle informazioni raccolte a Bruxelles il confronto tecnico non avrebbe evidenziato particolari elementi di scontro e il passaggio previsto davanti al Comitato economico e finanziario dovrebbe svolgersi senza criticità rilevanti.