Bonus Gpl 2026, incentivi per convertire l'auto a gas: a chi spettano

Nella categoria fino al peso di 1,49 tonnellate si può beneficiare di un bonus di 2mila euro per i veicoli elettrici (Bev e Fcev), che aumenta a 4mila euro con rottamazione di un veicolo della medesima categoria in classe fino a Euro 4. Tra 1,5 e 2,39 tonnellate si sale rispettivamente a 4.500 e 8mila euro, tra 2,4 e 3,49 tonnellate a 10mila e 14mila euro, tra 3,5 e 4,24 tonnellate a 14mila e 18mila euro e, infine, tra 4,25 e 7,2 tonnellate a 16mila e 20mila euro. Per i veicoli con alimentazione tradizionale c’è invece l’obbligo di rottamazione e, nelle categorie di peso prima indicate, il bonus è rispettivamente di 2.000, 3.000, 4.500, 8.000 e 10mila euro. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi all’intestatario di quello nuovo.

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