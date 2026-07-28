Ad essere coinvolti nell'obbligo di sostituzione, che resta gratuita, sono le vetture prodotte da decine di case automobilistiche, a partire dai gruppi Volkswagen, Audi, Seat e Skoda. Attenzionati speciali sono inoltre i veicoli Bmw, Mini, Citroen, DS, Opel, Peugeot, Lancia. L'operazione riguarda i principali marchi asiatici, da Honda e Lexus a Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota e Daihatsu. Sul fronte delle aziende statunitensi, dispositivi Takata potrebbero essere presenti ancora su auto Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford e Tesla. Non sono esenti, infine, le case di lusso come Ferrari, Jaguar e Land Rover.